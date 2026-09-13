الرئيسية/منوعات تطوير أول دليل إرشادي وطني لمحطات تغذية النسور بهدف حماية النسور المقيمة والمهاجرة13 سبتمبر 2026 17:59آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 17:591 / 2نسر يحلق في السماءأأالرياض:أخبار 24الحياة البريةالنسورالطيور الجارحةالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعقرب الجزار.. ركيزة التوازن البيئي في الحدود الشماليةرصد "الصفير الذهبي" و"الوقواق الشائع" بالحدود الشماليةاكتشاف مسجد عمره 1300 عام يعزز تاريخ "المعملة" الأثري بالباحة"مسرح مراوة".. مدرجات مفتوحة وهوية معمارية تستلهم تراث الباحة