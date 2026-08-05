الرئيسية/منوعاتتوثيق تعشيش لطائر "السبد المصري" النادر بمحمية الملك عبدالعزيز يمثل إنجازًا في جهود المملكة لحماية الحياة الفطرية.5 أغسطس 2026 16:39آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 16:39طائر السبد المصرى والمعروف محليا ب" ملّهي الرعيان"أأالرياض :أخبار 24المحميات الطبيعيةالطيورمحمية الملك سلمان الملكيةالمحميات الملكيةالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالحرفيون يبرزون فنون البناء الحجري في مهرجان الأطاولة التراثيانتهاء الاختبار النظري لأولمبياد العلوم النووية بجدة"الفنون البصرية" تُصدر "المرجع الشامل للفن في الأماكن العامة"خاصبوليفارد الرياض يحتضن منافسات "كأس المحتوى" بين نجوم يوتيوب والمؤثرين