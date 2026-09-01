الرئيسية/منوعاتجازان تستقبل موسم الروبيان بعودة الصيد حتى مارسإصدار الرخص الموسمية عبر منصة "نما"2 سبتمبر 2026 01:41آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 01:411 / 2جازان تستقبل موسم الروبيان بعودة الصيد حتى مارس — HUSSEEN RAGWANIأأجازان:أخبار 24الروبيانالصيد البحريجازانوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق مسابقة التأليف المسرحي بجوائز 240 ألف ريال"قمر الرمان" يتصدر ظواهر سبتمبر الفلكية مع بداية الاعتدال الخريفي طائرا الوروار الأوروبي والزوراء يزينان سماء الشماليةفنون الطهي تتصدر كرنفال التمور بفعاليات مبتكرة