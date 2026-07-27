الرئيسية/منوعاتحصون العرضيات الأثرية.. إرث معماري يوثق تاريخ الإنسان والمكانقلاع وقرى حجرية تتوزع بين الجبال والأودية شاهدة على براعة البناء27 يوليو 2026 14:20آخر تحديث : 27 يوليو 2026 14:20أأالعرضيات:أخبار 24محافظة العرضياتالقلاعالمواقع الاثرية والتراثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةحكايات النجوم في العُلا.. الموروث الفلكي يتحول إلى تجربة سياحية تفاعليةالقبض على أمريكية استولت على 32 مليون دولار من مساعدات "كورونا"المانجروف في رابغ.. كنز بيئي يعانق البحر الأحمرهدا الطائف تستقطب العائلات بتجارب ترفيهية ممتعة