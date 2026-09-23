الرئيسية/منوعاتدراسة: "النينيو" قد تتسبب في 451 ألف وفاة إضافية عالميًاباحثون: ارتفاع أيام الحرارة الشديدة 44% حتى فبراير 202723 سبتمبر 2026 12:42آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 13:10مشاهد الجفاف جراء الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة النينيو أأواشنطن:أخبار 24نيجيرياارتفاع درجة الحرارةاندونيسياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعلم السعودي يعانق الضباب في سماء الباحةعمل فني تفاعلي في قطار الرياض احتفالاً باليوم الوطنيفعاليات "الترفيه" في اليوم الوطني.. ألعاب نارية وعروض جوية وبحرية"القدية" تحتفي باليوم الوطني بعروض الألعاب النارية والدرون