الرئيسية/منوعاتدراسة تدعو لتعزيز حوكمة جدة التاريخية لضمان استدامة تراثها العالميبحث يؤكد أن التسجيل في قائمة اليونسكو يتطلب خطط حماية مستدامة18 أكتوبر 2026 15:31آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 15:38جماهير "خليجي 27" في جدة التاريخية - أرشيفيةأأجدة:أخبار 24اليونسكوالتراث العالميجدة التاريخيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق "سوق القوافل وحكاياته" لإحياء الموروث التاريخي بحي حراء"مانجا العربية" تطلق "ون بيس" باللغة العربية لأول مرةالقرى الحجرية بالباحة.. حكاية مهارات توارثتها الأجيال العلا.. موروث ثقافي يحفظ هوية الأجيال