الرئيسية/منوعاتدليل لأبرز الظواهر والأحداث الفلكية في سماء المملكة حتى 203062 حدثًا فلكيًا خلال خمسة أعوام تشمل كسوفات وخسوفات وزخات شهب30 أغسطس 2026 15:06آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 15:06رصد خسوف جزئي للقمر من سماء تبوك - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24كسوف الشمسوكالة الفضاء السعوديةالفلكخسوف القمرالتعليقاتأأخبار ذات صلةشركة PLAYHERA تطلق أول منتجاتها في الأسواق الإقليميةالأبواب الكبيرة بالحدود الشمالية.. فلسفة معمارية تجمع بين الأصالة والمتانةالتلسكوب "رومان" يستعد للانطلاق لرسم خريطة غير مسبوقة للكونمتحف البحر الأحمر يحتضن ابتكارات بحرية