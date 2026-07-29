الرئيسية/منوعاتذروة شهب دلتا الدلويات تزين سماء الوطن العربيالشهب تبدو وكأنها تنطلق من كوكبة الدلو قرب النجم دلتا الدلو30 يوليو 2026 00:53آخر تحديث : 30 يوليو 2026 00:53ذروة شهب دلتا الدلويات تزين سماء الوطن العربيأأجدة :أخبار 24الفضاءالجمعية الفلكيةالسماءالتلوثالتعليقاتأأخبار ذات صلةمسار سياحي متنوع يعبر جبال السروات جنوب الطائف"قرية آل ينفع".. وجهة تراثية تجسد أصالة العمارة السعودية4 مسارات بين الرياض والقصيم تعزز الوصول للوجهات السياحيةطلوع نجم سُهيل في عسير إيذانًا ببداية موسم الأمطار واعتدال الأجواء