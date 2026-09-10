الرئيسية/منوعاتربط جوي مباشر بين أبوظبي ووجهة البحر الأحمربشراكة مع "الاتحاد للطيران" اعتبارًا من 4 أكتوبر 202610 سبتمبر 2026 14:55آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 14:55طائرة لطيران الاتحادأأجدة:أخبار 24شركات الطيرانشركة البحر الاحمر الدوليةالسياحة في السعوديةالبحر الاحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلةمانجا العربية تطلق منصة "نافذة" لإتاحة نشر أعمال المبدعين العرب عالميًاعلماء: أغسطس الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيلالصقور السعودية تبهر زوار معرض العلمين بعروض جوية احترافيةأمطار صبيا ترسم ملامح مدينة تنبض بالحياة