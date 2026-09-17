الرئيسية/منوعاترصد طائر أبو قردان يبرز تنوع محمية الإمام تركيمشهد يعكس تنوّع بيئاتها الطبيعية واتساع موائلها18 سبتمبر 2026 02:14آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 02:141 / 3رصد طائر مائي من فصيلة البلشونياتأأرفحاء:أخبار 24الطيورالطبيعةالمحميات الملكيةمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفنون الطهي تبحث شراكة واعدة مع الصين"الثقافة" و"الألكسو" تعززان التعاون في صون" التراث" غير المادي"الأرصاد العالمية "تحذر من استنزاف احتياطات المياه العذبة"ناسا" تكتشف فوهة ضخمة حديثة التكوين على سطح القمر