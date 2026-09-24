الرئيسية/منوعاترفع العلم السعودي على منصة "بوب بالمر-50" للحفر البحريإحدى أكبر منصات الحفر البحرية عالميًا24 سبتمبر 2026 14:11آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 14:11مجموعة من العاملين في منصة الحفر البحرية 'بوب يالمير' أأالرياض:أخبار 24العلم السعوديالنقل البحريالهيئة العامة للنقلالحفر البحريالتعليقاتأأخبار ذات صلة"رزان" تقفز فوق "البحر الأحمر" بالعلم احتفالًا باليوم الوطنيبمشاريع بحرية ومرافق ترفيهية.. جدة تعزز السياحة وجودة الحياةالقصيم.. لوحة وطنية تجمع البيئة والثقافة والاقتصادالأزياء النسائية التقليدية بالمملكة.. ذاكرة وطن تُحاك بخيوط التراث