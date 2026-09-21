الرئيسية/منوعات"سدو الصحراء".. صناعة تحافظ على موروث الأجدادصناعة احتياجاتها اليومية باستخدام خامات الطبيعة22 سبتمبر 2026 00:24آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 00:241 / 5امرأة تشارك في صناعة يدوية تقليدية خلال حدث ثقافيأأرفحاء:أخبار 24التراثالفعالياتالحرف اليدويةالثقافة السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالضباب والأمطار تخلق أجواءً بديعة بالباحةالدرعية تستحضر إرث الملك عبدالعزيز في احتفالات اليوم الوطنياليوم الوطنيحصاة الحنظلية تتلألأ بعروض ضوئية احتفاءً باليوم الوطني"ديزرت روك" أول منتجع سعودي ينال 3 مفاتيح ميشلان