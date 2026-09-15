الرئيسية/منوعات "سڤن تبوك" تنقل عالم "هوت ويلز" إلى حلبة سباق كهربائيةفعالية عائلية ترفيهية تجمع التحدي وتستهدف مختلف الفئات العمرية 15 سبتمبر 2026 15:40آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 15:40"سڤن" تطلق سباق كهربائى جديد باسم "هوت ويلز إي-كارتينج"أأتبوك:أخبار 24سياراتسباقاتمشاريع الترفيه السعوديةسياحةمنطقة تبوكالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة: "الزهرة" امتلك قمرًا في مراحل مبكرة ثم ابتلعته جاذبيتهاليابان تسجل أكثر من 100 ألف معمر للمرة الأولى بتاريخها"أرويا كروز" تضيف وجهات ومسارات جديدة لرحلاتها بالمتوسط 25 متنزهًا يعيدون رسم المشهد الحضري في طريف