الرئيسية/منوعات"سڤن" تفتح تجربة "فورمولا إي كارتينج" في أبهاالأولى من نوعها عالمياً بحلبة داخلية مغلقة تمتد لمسافة 428 متراً28 سبتمبر 2026 15:21آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 15:21حلبة "فورمولا إي كارتينج" في أبهاأأأبها:أخبار 24سفن ابهاأبهافورمولا ايالفعالياتمشاريع الترفيه السعوديةالهيئة العامة للترفيهالتعليقاتأأخبار ذات صلة"مازاغان" لؤلؤة مغربية تُزين جليج الأطلسي باحثتان من "كاوست" تحصدان زمالة ابن خلدون لأبحاث الاتصالات والاستدامة"ستارشيب" يستعد لأول محاولة لدخول مدار الأرضالعلا.. مواقع وتجارب تضعها على خارطة السياحة العالمية