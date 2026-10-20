الرئيسية/منوعات"شتاء السعودية" يقدم 1800 منتج سياحي بخيارات متنوعةبمشاركة أكثر من 100 شريك من القطاعين العام والخاص21 أكتوبر 2026 02:27آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 02:27ورشة عمل برنامج "شتاء السعودية"أأالرياض:أخبار 24الهيئة السعودية للسياحةالسياحةالفعالياتشتاء السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأفلام": انطلاق مؤتمر النقد السينمائي الدولي 5 نوفمبرصقر "الشويهين الأوراسي" يعبر الحدود الشمالية في طريق هجرتهالحوطة.. موروث زراعي واجتماعي يعكس أصالة الحياة في دومة الجندلوفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد عن 64 عاماً