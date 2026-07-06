الرئيسية/منوعاتضبط مكيفك على 24 مئوية.. خطوة تحمي جهازك وتوفر 7% من الفاتورةتعد الخيار الأقوى لتبريد ذكي والحفاظ على كفاءة التكييف في الصيف6 يوليو 2026 14:22آخر تحديث : 6 يوليو 2026 14:22التحكم في درجة حرارة المكيف يحدد كفاءة الجهاز وطول عمره التشغيليأأالرياض:"أخبار 24"توفير الطاقةالتكييفالمكيفاتفاتورة الكهرباءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"وِرث" يفتح آفاقًا أكاديمية جديدة بتقديم برنامجين نوعيين لأول مرة في المملكةمطار البحر الأحمر الدولي.. بوابة المملكة إلى سياحة المستقبلالأرض تبلغ أبعد نقطة عن الشمس اليوم