الرئيسية/منوعاتعرض مصحف نادر يعود للقرن العاشر الهجري بمكتبة الملك فهد يعكس جانبًا من تاريخ تدوين المصحف الشريف27 نوفمبر 2026 02:27آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 02:271 / 2مكتبة الملك فهد الوطنية تكشف عن مصحف نادرأأالرياض:أخبار 24القران الكريمالتاريخ الإسلاميمكتبة الملك فهد الوطنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةجازان تعزز حضورها السياحي بمشروعات ترفيهية "شتوية سكة الأطعمة" تنطلق بالرياض بـ80 تجربة محلية وعالميةخاصبأقل من 50 ريالاً.. جولة بين هولندا والبرتغال وأوزبكستان واليمن15 ورشة للحرف اليدوية تثري مهرجان "إثنوسبورت الثقافي"