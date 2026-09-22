الرئيسية/منوعاتفعاليات "الترفيه" في اليوم الوطني.. ألعاب نارية وعروض جوية وبحريةالألعاب النارية تتصدر قائمة الفعاليات بإقامتها في 9 مدن22 سبتمبر 2026 16:37آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 16:37صورة توضيحية لفعالية ترفيهية مرتقبة باليوم الوطنيأأالرياض:أخبار 24اليوم الوطني 96الهيئة العامة للترفيهفعاليات هيئة الترفيهالتعليقاتأأخبار ذات صلة"القدية" تحتفي باليوم الوطني بعروض الألعاب النارية والدرونالضباب والأمطار تخلق أجواءً بديعة بالباحة"سدو الصحراء".. صناعة تحافظ على موروث الأجدادالدرعية تستحضر إرث الملك عبدالعزيز في احتفالات اليوم الوطني