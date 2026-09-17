الرئيسية/منوعاتفنون الطهي تبحث شراكة واعدة مع الصينتطوير التعاون بين البلدين في المنتجات الغذائية والممارسات المهنية18 سبتمبر 2026 01:27آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 01:27هيئة فنون الطهي تبحث تعزيز التعاون مع الصين واستكشاف الفرص الواعدةأأالرياض:أخبار 24الطبخالصينالطهيهيئة فنون الطهيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الثقافة" و"الألكسو" تعززان التعاون في صون" التراث" غير المادي"الأرصاد العالمية "تحذر من استنزاف احتياطات المياه العذبة"ناسا" تكتشف فوهة ضخمة حديثة التكوين على سطح القمر وضع حجر أساس معرض "النمر العربي" بواشنطن