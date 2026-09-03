الرئيسية/منوعاتقرش الحوت.. عملاق مسالم يعكس التنوع الأحيائي في البحر الأحمرتجمعات موسمية قرب الليث ورصد حركة 47 قرشًا بالأقمار الاصطناعية3 سبتمبر 2026 14:28آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 14:28قرش الحوتأأجدة:أخبار 24الشعب المرجانيةالبحر الأحمرالحوتالهيئة السعودية للبحر الاحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"وادي ضهاية" بالعيدابي يعزز السياحة الريفية في جازاننسران مُعاد تأهيلهما بمحمية ولي العهد يستقران بأرمينيا والعراق"قران 21".. القمر يقترن بعنقود الثريا ويبشر بالاعتدال الخريفيصناعة شباك صيد الصقور في طريف.. حرفة تراثية تتوارثها الأجيال