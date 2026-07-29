الرئيسية/منوعات"قرية آل ينفع".. وجهة تراثية تجسد أصالة العمارة السعوديةتروي تاريخًا يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام29 يوليو 2026 18:10آخر تحديث : 29 يوليو 2026 18:101 / 5آبار أثرية في قرية آل ينفعأأأبها:أخبار 24رؤية المملكة 2030امارة منطقة عسيرالشؤون الإسلاميةمنطقة عسيرالتعليقاتأأخبار ذات صلة4 مسارات بين الرياض والقصيم تعزز الوصول للوجهات السياحيةطلوع نجم سُهيل في عسير إيذانًا ببداية موسم الأمطار واعتدال الأجواء ميادين ودوارات الخبر.. تحف معمارية تجسد الهوية الوطنية مهرجان الأطاولة يحتفي بالتراث في موسم الباحة