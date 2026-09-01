الرئيسية/منوعات"قمر الرمان" يتصدر ظواهر سبتمبر الفلكية مع بداية الاعتدال الخريفيساعات الليل تبدأ بالازدياد تدريجيًا بالنصف الشمالي من الأرض1 سبتمبر 2026 12:21آخر تحديث : 1 سبتمبر 2026 12:21بعض الكواكب التي تظهر في سبتمبرأأجدة:أخبار 24القمرالصيفالجمعية الفلكيةفصل الخريفالتعليقاتأأخبار ذات صلة"وادي ضهاية" بالعيدابي يعزز السياحة الريفية في جازاننسران مُعاد تأهيلهما بمحمية ولي العهد يستقران بأرمينيا والعراق"قران 21".. القمر يقترن بعنقود الثريا ويبشر بالاعتدال الخريفيصناعة شباك صيد الصقور في طريف.. حرفة تراثية تتوارثها الأجيال