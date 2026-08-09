الرئيسية/منوعات"كاوست" تطور تقنية لحماية المرجان قبل تفشي الأمراضالدراسة تفتح آفاقًا جديدة لحماية الشعاب المرجانية بذاكرة مناعية استباقية9 أغسطس 2026 14:33آخر تحديث : 9 أغسطس 2026 14:33مرجان من البحر الأحمرأأجدة:أخبار 24جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةالشعب المرجانيةالبحر الاحمركاوستالتعليقاتأأخبار ذات صلةصيف جدة يتوهج ليلًا بفعاليات متنوعة"شابتر 26".. يدعو الزوار للمشاركة بـ 200 لعبة مختلفة بالرياض خاصاليوم العالمي للكسل.. من فكرة طريفة إلى مناسبة عالميةمحمية الأمير محمد بن سلمان تسعى لإعادة توطين الأسد الآسيوي