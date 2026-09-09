الرئيسية/منوعات"كاوست" تقود جهدًا بحثيًا دوليًا نحو نظم غذائية أكثر صحةدراسة حديثة توضح دور اللافقاريات البحرية في دعم الصحة والاستدامة9 سبتمبر 2026 22:44آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 22:53باحثون يعملون على دراسة القيمة الغذائية للافقاريات المائيةأأالرياض:أخبار 24جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةالأمن الغذائيالبحث العلميالتغذيةالهيئة العامة للامن الغذائيالبحاركاوستالغذاءالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق 140 ضبًا في محمية الملك خالد الملكيةضيوف برنامج خادم الحرمين يطّلعون على صناعة كسوة الكعبة"الترفيه" تطلق خدمة تسويق الفعاليات عبر منصة "عيشها"بين الأودية والمروج.. الحُرّث وجهة سياحية تنبض بالجمال