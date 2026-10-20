الرئيسية/منوعاتكيف تحوّلت الأزياء السعودية إلى صناعة عالمية؟من عروض محدودة إلى سجادة حمراء يرتدي عليها نجوم العالم تصاميم سعودية20 أكتوبر 2026 13:16آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 13:161 / 3أأالرياض:أخبار 24عارضات الازياءعروض الازياءمصممة سعوديةهيئة الازياءتصميم الازياءالتعليقاتأأخبار ذات صلةنجم الشعرى اليمانية يزين الأفق الجنوبي الشرقي مركز الملك خالد الحضاري يعزز الحراك الثقافي ببريدة الدرعية تطلق "اصنع هوية حيّك" لتطوير المساحات العامة بالفنون والتصميمتركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد