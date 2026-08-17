الرئيسية/منوعاتكيف تعيد المملكة توطين طائر الحبارى؟سباق علمي لإعادته في محمياتها الطبيعية17 أغسطس 2026 22:30آخر تحديث : 17 أغسطس 2026 22:301 / 4طائر الحبارىأأالرياض:أخبار 24طائرالمركز الوطني للأرصادحيوانات مهددة بالانقراضالطيورالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةمحمية الامير محمد بن سلمان الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"قصر المصمك".. وجهة سياحية تروي تاريخ المملكةزراعة 27 ألف شجرة "جهنمية" لتعزيز المشهد الحضري في نجرانوفاة الممثلة الأمريكية هايدن بانتير عن 37 عامًاالوجهات البحرية ترسم خريطة الترفيه في جدة