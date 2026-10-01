الرئيسية/منوعاتليالي أكتوبر تتوهج بزحل والشهب واقترانات القمريظهر قمر أكتوبر طوال الليل بسطوع لافت2 أكتوبر 2026 00:19آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 00:19سماء أكتوبر تجمع تقابل زحل وزخات الشهب واقترانات القمرأأجدة:أخبار 24القمرالفضاءجدةالجمعية الفلكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةهجرة "الشاهين" في أكتوبر تجدد شغف "الطواريح" بالحدود الشماليةمن "السقيا" إلى موروث ثقافي.. "السواني" تحاكي كفاح الأجداد بالقصيمترخيص مرسيي "أمالا" و"شورى" لاستقبال اليخوت العالميةالباحة تحتفي باليوم العالمي للقهوة بزراعة أكثر من 600 ألف شتلة بُن