الرئيسية/منوعاتليلة ثانية لفضل شاكر في موسم الرياضتُقام الليلة الثانية في 23 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم7 أكتوبر 2026 21:49آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 21:54الفنان فضل شاكرأأالرياض:أخبار 24عودة الغايبفضل شاكرالهيئة العامة للترفيهمسرح أبو بكر سالمموسم الرياضحفلات جماهيريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتركي آل الشيخ يكشف عن تفاصيل "وجهة نجران" الترفيهية اختيار "مسألة حياة أو موت" لتمثيل المملكة في "الأوسكار"بدء جني الرمان في الباحة بإنتاج يتجاوز 10 آلاف طن"كاغان" و"سواي" يفوزان بنوبل الكيمياء عن "التحفيز غير المتماثل"