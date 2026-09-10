الرئيسية/منوعاتمانجا العربية تدشن منصة "نافذة" لنشر أعمال المبدعين العرب عالميًاأول منصة عربية تتيح للمبدعين نشر قصصهم المصورة للجمهور العربي10 سبتمبر 2026 14:12آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 15:41إحدى فعاليات شركة مانجا العربيةأأالرياض:أخبار 24مانجا العربيةالعالم العربيالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصإقبال واسع وتنوع لافت في فعاليات مهرجان الرطب الثالث بسكاكاربط جوي مباشر بين أبوظبي ووجهة البحر الأحمرعلماء: أغسطس الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيلالصقور السعودية تبهر زوار معرض العلمين بعروض جوية احترافية