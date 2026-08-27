الرئيسية/منوعاتشراكة بين "مانجا العربية" و"مؤسسة زيز" لنشر "مغامرات السدّاد"لتوسيع حضور المحتوى الإبداعي المحلي27 أغسطس 2026 12:40آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 12:40المدير العام ورئيس تحرير مانجا العربية، د. عصام بخاري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة زيز عبدالعزيز محمد عثمان، أثناء توقيع الاتفاقيةأأالرياض:أخبار 24دور النشرمانجا العربيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تُحقق الخلو الذاتي من مرض "الدورين" في الخيولهيئة الأزياء تطلق النسخة الثالثة من برنامج "إحياء التراث السعودي"شرطة لندن تعزز أسطول الدراجات الكهربائية لملاحقة سارقي الهواتفرحلة معرفية تفاعلية للأسر في "حراء.. بداية أثر"