الرئيسية/منوعاتمتحف الذهب الأسود يوثق أثر النفط في الحضارة ضمن برنامج صيف السعودية 2026 27 يوليو 2026 23:29آخر تحديث : 27 يوليو 2026 23:291 / 8مشاهد من متحف الذهب الأسود بالرياضأأالرياض:أخبار 24النفطمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البتروليةالمتاحفالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة“stc Contenders” يجمع المنافسات الأخيرة في كأس العالم للرياضات الإلكترونيةالجسر الزجاجي بمنتزه الأمير حسام.. تجربة فوق السحابحصون العرضيات الأثرية.. إرث معماري يوثق تاريخ الإنسان والمكانحكايات النجوم في العُلا.. الموروث الفلكي يتحول إلى تجربة سياحية تفاعلية