الرئيسية/منوعاتمحمية الأمير محمد بن سلمان توثّق الطبيعة بعدسة أبناء المنطقة تدريب 36 عضوًا على التصوير بالهواتف20 أغسطس 2026 05:59آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 06:041 / 9محمية الأمير محمد بن سلمان الملكيةأأالرياض:أخبار 24الهواتف الذكيةالحياة البريةالمحميات الملكيةمحمية الامير محمد بن سلمان الملكيةالتصويرالتعليقاتأأخبار ذات صلةبريدة تجمع الحرفيين والمزارعين في كرنفال التمورجازان تكتسي بالأخضر مع تجدد هطول الأمطارعدسات المبدعين توثق طبيعة الباحة في يوم التصوير"جائزة المملكة للتصوير" تنقل الإبداع السعودي إلى العالم