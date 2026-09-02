الرئيسية/منوعاتمحمية الإمام تركي: الرعي الجائر يهدد الغطاء النباتييجب منح النباتات الوقت الكافي للنمو 3 سبتمبر 2026 00:38آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 01:03محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةأأرفحاء:أخبار 24مناطق الرعيحماية الغطاء النباتيالمحميات الملكيةمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سهيل" يرسم بداية الاعتدال في أجواء المملكةسِكّة الأطعمة تتوسع بـ37 تجربة جديدة في قلب الرياضآل الشيخ يعلن مليون ريال لصاحب التذكرة المليون لـ"سفن دوجز" المملكة تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي