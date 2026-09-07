الرئيسية/منوعاتمحمية الإمام تركي تستعرض تجربة الصيد المستدام بـ"سهيل 2026"تجمع بين صون الموروث الأصيل والمحافظة على الحياة الفطرية 7 سبتمبر 2026 03:32آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 03:32محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تشارك في النسخة العاشرة من معرض كتاراأأالدوحة:أخبار 24الصيدالصقورالمحميات الملكيةمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعُلا.. موطن آمن للنسور والطيور المهددة بالانقراضالمدينة المنورة تستضيف معرض "نخوة معزّي ورحلة وطن"هجرة الخريف.. حين تتحول سماء المملكة إلى معبر آمن للطيور المهاجرةقرية العين بالعيص.. شواهد حجرية توثق الحياة الزراعية قديمًا