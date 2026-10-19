الرئيسية/منوعاتمركز الملك خالد الحضاري يعزز الحراك الثقافي ببريدة المركز أصبح وجهة رئيسية للفعاليات الوطنية والثقافية20 أكتوبر 2026 02:18آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 02:18مركز الملك خالد الحضاري ببريدةأأبريدة:أخبار 24بريدةالفعالياتالقصيمامانة القصيمالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية تطلق "اصنع هوية حيّك" لتطوير المساحات العامة بالفنون والتصميمتركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعةانطلاق موسم الآثار 2026– 2027 في العلا لتعزيز الاكتشافات الأثرية