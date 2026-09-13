الرئيسية/منوعات"مسرح مراوة".. مدرجات مفتوحة وهوية معمارية تستلهم تراث الباحةعلى مساحة 12 ألف متر مربع تتسع لأكثر من 5 آلاف شخص13 سبتمبر 2026 12:37آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 12:371 / 11مسرح مراوة بالباحةأأالباحة:أخبار 24الهوية العمرانية السعوديةالأنشطة الترفيهيةالباحةالمسرحالتعليقاتأأخبار ذات صلةاكتشاف مسجد عمره 1300 عام يعزز تاريخ "المعملة" الأثري بالباحةجامعة الملك فيصل تحصد جائزتين دوليتين في أبحاث وتنمية الإبل بالصين3 شخصيات فقط في العالم يسافرون دون جواز سفردلافين البحر الأحمر.. ثروة طبيعية تعزز جاذبية السياحة