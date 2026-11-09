الرئيسية/منوعات"موسم الرياض" يرسم مشهدًا فنيًا تتلاقى فيه ثقافات العالمحفلات راشد الماجد وافتتاح وندر جاردن تثري المشهد الترفيهي في العاصمة9 نوفمبر 2026 20:40آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 20:40لقطات من فعاليات موسم الرياضأأالرياض:أخبار 24الفعاليات الثقافيةالتراثالفنونموسم الرياضموسم الرياض 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةsrmg تحصد جائزتين في "ASBU BroadcastPro Awards 2026" الأمم المتحدة: 2026 بين أكثر أربعة أعوام حرارة في التاريخ مبادرة لتأهيل 5 شواطئ في الشرقية"ذا جروفز" تبدأ استقبال زوارها ضمن موسم الرياض