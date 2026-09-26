الرئيسية/منوعات"موسم الرياض" ينطلق 21 أكتوبريمتد على مدار عشرة أسابيع حافلة بالفعاليات والتجارب المتميزة26 سبتمبر 2026 19:57آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 20:151:53موسم الرياضأأالرياض:أخبار 24الحفلات السعوديةالمصارعةالمهرجانات والفعالياتالهيئة العامة للترفيهالسياحة في السعوديةتركي آل الشيخموسم الرياضالملاكمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفيلم 7Dogs يتخطى المليون تذكرة قمة خاشر تكشف جمال الداير بين المدرجات والقرى الجبليةأمانة جازان تطلق واجهة الغروب بحلتها الجديدةالغلِف.. نبات عصاري يروي علاقة الإنسان ببيئة جازان