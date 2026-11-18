الرئيسية/منوعاتموسم العرمة.. تجربة متكاملة لعشاق السياحة البيئيةتوفير تجارب نوعية توازن بين الترفيه وحماية الموارد الطبيعية19 نوفمبر 2026 00:351 / 5تدشين النسخة السادسة من موسم العرمة للسياحة البيئيةأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةالسياحةالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنباتات برية ترسم ملامح الاستدامة في الشمالسوق السمك بثول.. وجهة سياحية تستحضر تراث البحر الأحمر "بوليفارد وورلد" تفتتح أربع مناطق جديدة ضمن موسم الرياضاكتمال مشروع توثيق الموروث الطهوي السعودي