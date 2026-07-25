الرئيسية/منوعاتنبات العرفج يعزز التنوع البيئي في محمية الملك سلمانتتميز بسيقان خشبية متفرعة وأوراق رمحية الشكل25 يوليو 2026 04:37آخر تحديث : 25 يوليو 2026 04:41نبات العرفج يعزز التنوع البيئي في محمية الملك سلمانأأسكاكا:أخبار 24محمية الملك سلمان الملكيةالنباتاتالسعودية الخضراءالنباتات البريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة3 أفلام مدعومة من البحر الأحمر في مهرجان فينيسيااقتران القمر بقلب العقرب يزين سماء الشماليةالأمطار الصيفية تُنعش الباحة وتجذب الأهالي والزوارالمملكة تحتضن 11 نوعًا من زواحف السقنقورات الصحراوية