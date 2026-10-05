الرئيسية/منوعاتنوبل للطب لـ3 علماء لاكتشافاتهم في علم البصريات الوراثيمُنحت لللأمريكي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيغيمان ويورج ناغل5 أكتوبر 2026 14:00آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 14:00صور الفائزين بجائزة نوبل في الطب لعام 2026 أأستوكهولم :أخبار 24جائزة نوبلستوكهولمجائزة نوبل للطبالتعليقاتأأخبار ذات صلةفيفاء.. إطلالات جبلية تعزز جاذبيتها السياحيةفضل شاكر يعود للحفلات الجماهيرية من الرياض بعد غياب طويل"العلا" تُعزز شبكتها السياحية بـ7 شركات عالمية متخصصةالقمر يتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية غدا