الرئيسية/منوعاتهيئة التراث تسجل 9586 أصلاً عمرانياً جديداً خلال النصف الأولارتفاع إجمالي التراث العمراني المسجل إلى نحو 60 ألف موقع10 أغسطس 2026 13:09آخر تحديث : 10 أغسطس 2026 13:09منسوبو هيئة التراث يباشرون أعمال التنقيب الأثري في موقع حلِّيت بمحافظة الدوادميأأالرياض:أخبار 24هيئة التراثالتراث الثقافيالمواقع الاثرية والتراثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةصيف جدة يتوهج ليلًا بفعاليات متنوعة"شابتر 26".. يدعو الزوار للمشاركة بـ 200 لعبة مختلفة بالرياض خاصاليوم العالمي للكسل.. من فكرة طريفة إلى مناسبة عالميةمحمية الأمير محمد بن سلمان تسعى لإعادة توطين الأسد الآسيوي