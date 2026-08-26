الرئيسية/منوعات"هيئة الترفيه" تستعرض تفاصيل هوية اليوم الوطني تطرقت الورشة إلى آلية الوصول إلى دليل هوية اليوم الوطني وضوابط استخداماتها26 أغسطس 2026 20:23آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 20:35الهيئة العامة للترفيهأأالرياض:أخبار 24اليوم الوطني السعوديالهيئة العامة للترفيهاليوم الوطنيتركي ال الشيخالتعليقاتأأخبار ذات صلةغابات رغدان.. لوحة خضراء ترويها الأمطار"رفّ للنشر" تصدر "مذكرات عبدالحليم خدّام" بوثائق عن كواليس السلطة السورية"العنبرة".. تمر مديني نادر يتميز بجودته وقيمته السوقية العالية"سبيس إكس" تخطط لبناء أكبر ميناء فضائي بالعالم بـ100 مليار دولار