الرئيسية/منوعات"وادي ضهاية" بالعيدابي يعزز السياحة الريفية في جازانيجمع بين التنوع الطبيعي في الجبال والمدرجات الزراعية والقرى التقليدية3 سبتمبر 2026 13:45آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 13:45وادي ضهاية بالعيدابيأأجازان:أخبار 24جبال جازانالسياحةالمرتفعاتالعيدابيالطبيعةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنسران مُعاد تأهيلهما بمحمية الأمير محمد بن سلمان يستقران بأرمينيا والعراق"قران 21".. القمر يقترن بعنقود الثريا ويبشر بالاعتدال الخريفيصناعة شباك صيد الصقور في طريف.. حرفة تراثية تتوارثها الأجيال"أعمق مما تراه".. حملة لتنظيم السياحة البحرية