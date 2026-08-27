الرئيسية/منوعات"الصوبة والجصة".. إبداعات الأجداد لحفظ التمور في القصيمتمثلان جزءًا من منظومة الحياة المنزلية والاقتصادية قديمًا27 أغسطس 2026 20:57آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 20:57الصوبة والجصة من وسائل حفظ التمورأأرياض الخبراء:أخبار 24التمورمنطقة القصيمرياض الخبراءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"شعب دحضة".. تُوثق الوجود البشري المبكر في نجراناختتام النسخة الرابعة من برنامج "من الفكرة إلى الخشبة"المها العربي.. من الانقراض إلى نموذج سعودي ناجح في استعادة الأنواعالمملكة تُحقق الخلو الذاتي من مرض "الدورين" في الخيول