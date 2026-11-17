الرئيسية/منوعات"وسط المدينة" تعيد تشكيل المشهد السياحي في طيبة تجربة متكاملة تجمع بين السياحة والترفيه والثقافة18 نوفمبر 2026 00:17آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 00:171 / 6"وسط المدينة" أأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالسياحةالثقافة السعوديةهيئة تطوير منطقة المدينة المنورةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسباقان للدراجات والجري على كورنيش القطيف في 26 و28 نوفمبرخاصبوليفارد الطيبين.. رحلة إلى زمن السبعينيات والثمانينيات"مانجا العربية" و"بيت الثقافة" يطلقان شراكة لتمكين المواهبالمشتري والمريخ و"قلب الأسد" ثلاثي يتألق في سماء عرعر