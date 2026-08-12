الرئيسية/منوعاتوفاة رئيس تويوتا السابق هيروشي أوكودا عن 93 عامًاقاد توسع الشركة عالميًا ودعم إطلاق "بريوس" و"راف4" خلال مسيرة امتدت لعقود12 أغسطس 2026 11:25آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 11:42رئيس شركة تويوتا اليابانية السابق هيروشي أوكوداأأطوكيو:أخبار 24صناعة السياراتتويوتااليابانالتعليقاتأأخبار ذات صلةتسجيل 3 مواليد للغزال العربي بمحمية "الإمام تركي""اللومي الحساوي" موروث زراعي بقيمة غذائية واقتصادية"سڤن أبها" تواصل استقبال الزوار بتجارب ترفيهية عالمية290 حديقة و10 ممرات مشاة تعزز جودة الحياة في مكة