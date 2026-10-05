الرئيسية/منوعات10 أفلام مدعومة سعوديًا تسجل حضورها في مهرجان بوسانرقم قياسي يمثل أكبر حضور للمؤسسة في المهرجان حتى اليوم5 أكتوبر 2026 17:12آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 17:12صندوق البحر الأحمر يقدم جائزة لدعم أحد المشاريع المشاركةأأالرياض:أخبار 24مؤسسة البحر الأحمر السينمائيمهرجاناتالسينماافلامالتعليقاتأأخبار ذات صلةمحمية "الأمير محمد بن سلمان" تسجل سابقة عالمية بإكثار "غزال الرمل" نوبل للطب لـ3 علماء لاكتشافاتهم في علم البصريات الوراثيفيفاء.. إطلالات جبلية تعزز جاذبيتها السياحيةفضل شاكر يعود للحفلات الجماهيرية من الرياض بعد غياب طويل