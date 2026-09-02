الرئيسية/منوعات11 مشروعًا وفيلمًا يضعون "البحر الأحمر" بواجهة البندقيةتشارك المؤسسة في منصة جسر البندقية للإنتاج عبر ثمانية مشاريع2 سبتمبر 2026 04:33آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 04:33يواصل صندوق البحر الأحمر دعمه للبرنامج للعام الخامسأأجدة:أخبار 24مؤسسة البحر الأحمر السينمائيمهرجان البندقيةمهرجان الافلامالافلامالتعليقاتأأخبار ذات صلةأكواخ الجوف.. ريف يعيد تعريف السياحة الهادئةاقتران الزهرة والسماك الأعزل يزيّن سماء عرعرجازان تستقبل موسم الروبيان بعودة الصيد حتى مارسإطلاق مسابقة التأليف المسرحي بجوائز 240 ألف ريال