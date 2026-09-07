الرئيسية/منوعات184 نوعًا من الطيور تدعم التنوع البيئي في "محمية الإمام تركي"الموقع يستقبل أنواعًا مهاجرة بنسبة 69% من الإجمالي7 سبتمبر 2026 22:01آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 22:121 / 2محمية الإمام تركي بن عبداللهأأحائل:أخبار 24حماية الحياة الفطريةالطيورالهجرةالتنوع البيئيمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة65 ألف زائر لمعرض الحِرف والأعمال اليدوية بالظهرانخاصاكتمال "باي فرونت" الخبر.. والافتتاح في الربع الرابع 2026افتتاح "ناموس أمالا" سادس منتجعات الوجهة على البحر الأحمرالأمم المتحدة: حرائق الغابات وموجات الحر تهددان صحة الإنسان والبيئة